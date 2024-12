Reggina-Assumma, parla Tempestilli: “complimenti Tobia, la vedo dura che si possa fare un percorso serio”

StrettoWeb

Sulla ormai nota vicenda tra Reggina e mister Tobia Assumma è intervenuto pubblicamente anche Tonino Tempestilli, ex bandiera della Roma con una parentesi a Reggio Calabria nell’era Gallo, prima come responsabile del settore giovanile e poi (poco) come DG. Tempestilli, su Facebook, ha commentato il post del successore di Assumma, Ripepi, difendendo l’ex allenatore.

“In bocca al lupo mister ma se il licenziamento di mister Tobia dovesse essere legato al fatto che non faceva giocare un ragazzo che non riteneva pronto ma questo è il figlio di uno sponsor la vedo dura che si possa fare un percorso serio. La credibilità di una società è di un allenatore nei confronti dei suoi ragazzi e delle persone in generale deve essere sempre al di sopra di ogni sospetto. La dignità non ha prezzo dal mio punto di vista. Se il motivo dovesse essere questo dico a Tobia complimenti e vai avanti con i tuoi sani principi“, ha scritto.

