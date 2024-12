Reggina, mister Tobia Assumma: “società padrona delle scelte, ma se viene alterata la realtà dei fatti…”

StrettoWeb

Dopo la breve nota stampa, dove ha annunciato che adirà le vie legali, l’ex allenatore della Juniores della Reggina – Tobia Assumma – è tornato a parlare dell’esonero che tanto clamore ha provocato in città. Lo ha fatto su Instagram. “Io credo che la società sia sempre padrona di fare tutte le scelte che vuole. Tutte. Se, però, nel giustificarle pubblicamente, viene alterata la realtà dei fatti, allora è d’obbligo attivarsi, nelle sedi opportune, per ripristinarla, a tutela dell’onorabilità e professionalità”, ha precisato sempre in risposta al comunicato della società.

“Con l’occasione ringrazio le moltissime persone (spesso sconosciute) che mi hanno manifestato stima in queste ore e ritengo chiusa definitivamente (tranne altro genere di “code” in altre sedi) una vicenda nella quale il sottoscritto ha avuto un unico obiettivo: tutelare impegno e valori di un intero gruppo di ragazzi che crede in ciò che da e a 16/17 anni questi valori devono essere protetti a qualunque prezzo. Per quanto mi riguarda, professionalmente sono già proiettato altrove, come è giusto che sia, mentre umanamente è forte il dolore del tifoso dalla pelle amaranto da sempre, che aveva sperato di coniugare passione amaranto e lavoro”, ha aggiunto.

“Non è stato possibile, imparerò a convivere con il rammarico e tornerò fin da domenica prossima a essere solo tifoso della Reggina, sugli spalti. Infine mi scuso se questa brutta vicenda ha in qualche modo rubato, mio malgrado, un po’ di attenzione cittadina, quando sono altre le cose con le quali la gente fa i conti tutti i giorni, Ripeto, mio malgrado, ma mi scuso con tutti”, ha concluso.

