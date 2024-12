Messina, che paura! Ambulanza in fiamme ad Ortoliuzzo | FOTO

StrettoWeb

Paura a Messina per via di un furioso incendio, che non avrebbe causato feriti, che ha distrutto un’ambulanza ad Ortoliuzzo. Sul posto si sono precipitati le forze dell’odine ed i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Nord con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio. La squadra è giunta tempestivamente riuscendo a spegnere il rogo che avvolgeva l’intero mezzo ormai distrutto e che minacciava anche un’abitazione.

La statale 113 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento, procurando un grande disagio agli automobilisti.

