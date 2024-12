TotoViola, i neroarancio fanno 13! È un trionfo dietro l’altro: battuta Barcellona

StrettoWeb

Il cammino della Viola non conosce ostacoli. Dopo un girone di andata concluso con 11 vittorie su 11 gare disputate, i reggini si confermano anche nel girone di ritorno con due vittorie. Scontata la squalifica con la vittoria a porte chiuse contro Marigliano nello scorso weekend, i ragazzi di coach Cadeo sono partiti (con tanto di pullman dei tifosi, finalmente ritrovati seppur in trasferta) alla volta di Barcellona.

Impegno da non sottovalutare quello in terra siciliana nonostante la classifica lo identifichi come ‘testacoda’ e la differenza fra le due squadre in termini di punti indichi un +18 in favore dei neroarancio.

La Viola non è in vena di scherzi, è chiaro da solito approccio concreto e ruggente dei reggini che fin da 10-23 del primo quarto, trasformatosi nel 26-46 di fine primo tempo mette in chiaro le cose e in ghiaccio la gara. La ‘lezione’ della gara contro Marigliano, con il vantaggio che rischiava di venir lapidato nel finale, è ancora valida. Barcellona accorcia sul -14 (43-57) e si regala qualche speranza per l’ultimo quarto di gara. Questa volta però i ragazzi di coach Cadeo non lasciano spazio agli avversari per avvicinarsi, difendono il vantaggio e chiudono 65-77 la 13ª vittoria in 13 gare.

Tabellino Barcellona-Viola Reggio Calabria

Barcellona: Mita n.e., Tyrtyshnik 10, Lopukhov 5, Solana 0, Epifani 5, Frizzarin 9, Palermo 0, Marangon 3, Manfrè 5, Banin 4, Bartolozzi 24

Viola Reggio Calabria: Idiaru 10, Ani 15, Paulinus 15, Simonetti 3, Fernandez 13, Mazza 0, Cessel 2, Donati 0, Ivanaj 17, Pisapia 0, Nicolò 0, Bangu 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.