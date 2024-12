Risultati Serie B Interregionale 13ª Giornata: Viola Immacolata, sono 13 su 13! | CLASSIFICA

StrettoWeb

I risultati della 13ª Giornata di Serie B vedono la Viola continuare il proprio cammino vincente. Stagione Immacolata, come la serata odierna, quella dei reggini che ottengono la 13ª vittoria in altrettante gare battendo Barcellona 65-77.

Angri e Milazzo si confermano seconde: i pugliesi battono Matera in trasferta, i siciliani vincono il derby contro la Basket School. Giornata storta anche per un’altra siciliana Piazza Armerina, sconfitta in casa da Marigliano, mentre può sorridere Castanea che vince a Rende. Catanzaro batte l’Antoniana.

Risultati Serie B Interregionale 13ª Giornata

Domenica 8 dicembre

Ore 17:30

Marigliano-Piazza Armerina 76-74

Ore 18:00

Rende-Castanea 79-85

Matera-Angri 77-84

Barcellona-Viola Reggio Calabria 65-77

Basket School Messina-Milazzo 77-83

Catanzaro-Antoniana 88-86

Classifica Serie B Interregionale

Viola Reggio Calabria 26 Angri 20 Milazzo 20 Piazza Armerina 12** Messina 12* Matera 10 Castanea 10 Marigliano 10 Barcellona 8 Rende 8 Antoniana 8 Catanzaro 8 *

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

Programma 14ª Giornata Serie B Interregionale (infrasettimanale)

Mercoledì 11 dicembre

Ore 20:30

Antoniana-Barcellona

Piazza Armerina-Barcellona

Viola Reggo Calabria-Rende

Messina-Catanzaro

Milazzo-Castanea

Angri-Marigliano

