Regolamento Serie B Interregionale: Play-In, Playoff e Playout nel girone della Viola

La Viola Reggio Calabria affronta il Girone H della Serie B Interregionale con grandi ambizioni, un roster di livello e la volontà di migliorare il primo turno Playoff della passata stagione. La consapevolezza dell’ambiente reggino è quella di poter puntare alla promozione seppur il regolamento della Serie B Interregionale per quanto riguarda i Playoff sia piuttosto contorto.

La struttura del torneo di Serie B Interregionale

Partiamo col dire che la Serie B Interregionale è divisa in 4 conference, a loro volta composte da 2 division: 8 gironi totali comprendenti 12 squadre, per un totale di 96 team di tutta Italia. Regular season da 11 partite in casa e 11 in trasferta, niente Play-In Silver, solo Play-In Gold / Play-In Out e successivamente Playoff e Playout per determinare promozioni e retrocessioni.

Regolamento Play-In Gold e Playoff Serie B Interregionale

Terminata la regular season le prime 6 classificate del Girone H verranno accoppiate con le prime 6 classificate del Girone G che comprende 9 squadre pugliesi, una campana, una molisana e una lucana.

Le squadre andranno a formare la classifica del cosiddetto Play-In Gold portandosi dietro i punti ottenuti in regular season contro le qualificate del proprio girone: per questo motivo sarà importante vincere gli scontri diretti e avranno meno peso i punti contro le squadre della seconda metà della classifica (che non conteranno ai fini della postseason).

Verranno disputate 12 partite tra andata e ritorno in cui ogni squadra affronterà solo le avversarie del Girone H. Una volta ultimate, si comporrà la classifica finale: le prime 8 saranno qualificate ai Playoff e si affronteranno su gare al meglio delle 3 partite (prima ed eventuale terza gara in casa della miglior classificata). La squadra vincente sarà promossa in Serie B (le promozioni sono 4, una per ogni Conference).

Regolamento Play-in out e Playout Serie B Interregionale

Ai Play-In Out partecipano le squadre classificate dal 7° al 12° posto che verranno accoppiate con quelle del Girone G. La classifica iniziale sarà determinata dai punti raccolti negli scontri diretti di regular season contro le squadre qualificate della propria division: anche in questo caso, saranno importanti gli scontri diretti e avranno peso nullo i punti raccolti contro le squadre della metà alta della classifica.

Ogni squadra disputerà 12 partite, 6 di andata e 6 di ritorno, unicamente contro le squadre dell’altra division. Al termine delle 12 gare le squadre classificate come 1ª, 2ª e 3ª nel Girone Play-In Out saranno salve e manterranno la categoria. La squadra classificata all’ultimo posto retrocederà matematicamente in Serie C. Ultima chance, invece, per le squadre classificate dal 4° all’11° posto che comporranno il tabellone dei Playout: le due perdenti del secondo turno Playout retrocederanno in Serie C.

