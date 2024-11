Viola e Catanzaro, l’abbraccio che unisce la Calabria del basket: solidarietà e un derby spettacolare

StrettoWeb

Un derby sentito, una squadra giallorossa, la vittoria della Viola. A tre giorni di distanza un dèjà vu cestistico ma con un finale decisamente diverso. Quanto accaduto al PalaCalafiore fra Viola e Messina è sulla bocca di tutti ormai da giorni.

La mannaia utilizzata dal Giudice Sportivo, armata da un referto arbitrale piuttosto sbilanciato e a tratti probabilmente anche ‘fantasioso’, ha fatto piovere sui neroarancio una pesante squalifica di 4 giornate al PalaCalafiore, 2 a Nikola Ivanaj (una scontata ieri), un’inibizione ai danni del dirigente Porcino e oltre 12.000 euro di multa complessiva. Il tutto aggravato dalla rissa nel finale di gara, con l’ombra di insulti razzisti denunciati da Efe Idiaru in conferenza stampa sul quale, ancora oggi, l’organo di giustizia sportivo tace.

Ieri notte, altro derby, questa volta contro Catanzaro, altra partita incandescente, ma questa volta solo grazie al livello tecnico, al cuore e alla grinta messe sul parquet dalle due squadre. La Viola, sotto di 24 punti, rimonta e batte Catanzaro nonostante i padroni di casa nel finale abbiano provato a rientrare. Una partita tosta e spettacolare, come quella contro Messina, senza alcuna macchia nel finale. Anzi…

Il derby di Calabria è diventato uno splendido spot sportivo per l’intera Regione. Catanzaro ha espresso solidarietà per quanto accaduto domenica e ha accolto la Viola come avversaria ieri notte ma probabilmente lo farà anche nelle giornate successive poichè i neroarancio potrebbero ritrovarsi a giocare al PalaGiovino le proprie gare casalinghe (venerdì la decisione sul ricorso).

L’immagine simbolo della serata è quella dell’abbraccio fra i due presidenti, Carmelo Laganà (Viola) e Alfonso Bianchi (Catanzaro). Abbraccio poi ripetuto fra i giocatori delle due squadre. Un derby corretto, sia in campo che sugli spalti. Catanzaro ha giocato una gran partita sfiorando l’impresa di battere la capolista, unica squadra imbattuta in tutta la B Interregionale, e si è presa gli applausi della Viola.

La Viola ha festeggiato la sua 10ª vittoria in altrettante partite in un palazzetto ospitante che rischia di diventare temporaneamente casa propria. Il tutto davanti a un pubblico che ha apprezzato una delle partite più belle degli ultimi anni viste in Calabria. Senza polemiche, violenza, gestacci e insulti. Il basket che ci piace, il basket di cui la Calabria ha bisogno.

