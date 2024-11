Il Circo è fuori, i funamboli sono al PalaCalafiore! Viola cannone: 85-63 ad Angri davanti a 2000 persone | FOTO

Ma di cosa stiamo parlando? Passaggio no look dietro la schiena di Fernandez che pesca Ani che oggi segnerebbe qualsiasi cosa gli passi per le mani: tripla da applausi! (79-63). Due per Valle (79-63). In lunetta Ani: 1/2 (80-63). Ruba palla Fernandez, lanciato in contropiede Ani che schiaccia ma l’arbitro ha il famoso ‘bidone dell’immondizia al posto del cuore’ e chiama un fallo a metà azione. Fernandez da 3 (83-63). Ruba palla ani, legato il lob per Simonetti, tutto sommato va bene così, sarebbe venuto giù il PalaCalafiore. Tanto nell’azione successiva Ilario segna lo stesso fra gli applausi dei 2000 tifosi presenti (85-63). Vittoria schiacciante della Viola!

Abbiamo finito gli aggetti per Uchenna Ani: tripla in caduta, solo retina, finisce fuori dal campo e si rialza con la faccia di chi ha rotto la partita e non vuole chiedere scusa (75-59). Due liberi dentro per Martinez (75-61). Fallo antisportivo su Fernandez lanciato a canestro, riesce a frenare in tempo il play reggino che si presenta dalla lunetta: 1/2 (76-61).

Ivanaj con coraggio, due triple finiscono fuori, ma recupera in difesa con un grande chase down. C’è comunque fallo della difesa reggina, Martinez in lunetta: 1/2 (67-57) dopo 5 minuti arriva il primo punto degli ospiti. Ivanaj con un long-two (69-57). Stoppata clamorosa di Simonetti che cancella Milojevic (69-57). Due punti per Valle (71-59). Sottomano reverse di Ivanaj, parabola perfetta, solo retina: il circo è fuori, i funamboli sono al PalaCalafiore! (71-59). Ne mette due Donati, la Viola prova lo sprint finale a 3 minuti dalla fine (73-59).

Ultimi 10 minuti di gioco tutti da vivere, partita apertissima e combattuta. Dopo quasi 3 minuti senza segnare, Ivanaj fa muovere il punteggio con 2 dalla media (65-56). Rimbalzo e coast to coast liberatorio, Nikola Ivanaj si prende il boato del PalaCalafiore in una partita (e un inizio di stagione) sottotono (67-56).

Fine 3° QT - Viola avanti 63-56

Si torna sul parquet per il secondo tempo. Due per Paulinus, si torna in parità (45-45). Milojevic mette il fisico: 2 punti (45-47). Bel movimento di Milojevic che galleggia in area e in aria, a dispetto della stazza e ne mette altri 2 (45-49). Tripla di Valle, gran momento per i campani (45-52). Idiaru in angolo, catch and shoot a bersaglio (48-52).

Cessel giganteggia a rimbalzo offensivo: 2 punti da sotto preziosi, accorcia la Viola (50-52). Uchenna Ani signore e signori: tripla con 1 secondo sul tabellone, marcato, fuori ritmo, di puro talento e attributi (53-52). Due punti per Milojevic (53-54). Martinez freddo in lunetta: 2/2 (53-56). Due punti per Ani (55-56). Floater di Ani di una difficoltà impressionante, l’aveva persa (57-56).

Caldo come una stufa Uchenna Ani, tripla in punta, in faccia a Milojevic (60-56)! E ci pensa Idiaru in buzzer beater! Altra tripla clamorosa della guardia reggina sul fischio della sirena (63-56).