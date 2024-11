“Serie A – Operazione Nostalgia” annuncia il secondo nome del raduno allo stadio Granillo

StrettoWeb

“Serie A – Operazione Nostalgia” ha tirato fuori un altro nome, il secondo, dei calciatori che parteciperanno al raduno al Granillo che si terrà il prossimo 14 giugno. Dopo Nicola Amoruso, a Reggio Calabria tornerà un altro ex amaranto, abbastanza “di casa” sullo Stretto. Stiamo parlando di Massimo Taibi, portiere e capitano in della Reggina in Serie A ma soprattutto Direttore Sportivo recente, nelle stagioni con Praticò, Gallo e Saladini al timone.

“È ufficiale. Ad ogni calcio d’angolo. Sentiremo “Massimo, Massimo, Massimo”. Il Granillo si trasformerà in un’arena. E lui non potrà che salire a colpire. Massimo Taibi sarà con noi sabato 14 giugno al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. Se non hai ancora preso il tuo posto sugli spalti, sappi che la tribuna del Granillo sta terminando”, si legge nell’annuncio sui social.

