“Serie A – Operazione Nostalgia” annuncia il primo calciatore presente al raduno del Granillo

“Ci siamo. Ecco il primo nome del raduno. Sabato 14 giugno sarà con noi al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. È il 27 maggio 2007, a Reggio Calabria arrivano i Campioni d’Europa in carica. Alla Reggina manca solo una vittoria per coronare una salvezza storica. Se non si vince è Serie B e addio sogni di gloria. All’Oreste Granillo ci sono 21.000 persone pronte a sognare, a soffrire. Serve un gol subito, nei minuti iniziali, per far diventare il Granillo una bolgia. 8° minuto, Mesto dalla destra crossa in area, Nick piede caldo controlla al volo, si gira e la palla è in rete”.

“Iniziate a taggare qui sotto le persone che ci seguono da Reggio Calabria perché Nicola Amoruso ci ha fatto una promessa: ‘per me è un onore ritornare al Granillo e voglio segnare perché io so le emozioni che ti può dare quello stadio, quella gente, mi vengono i brividi solo a ripensarci, pensa a poterlo rifare…’. Reggio Calabria, tutti in piedi per Nicola Amoruso. Il giocatore con più reti in Serie A con la maglia della Reggina. Ora, non vi vorremmo fomentare, ma vi consigliamo vivamente di prendere il vostro posto sugli spalti perché il raduno di Reggio Calabria sarà ricordato per anni, promesso”.

Così in una nota Serie A – Operazione Nostalgia annuncia ufficialmente il primo calciatore presente al raduno del 14 giugno 2025: è Nicola Amoruso.

