Reggio Calabria, in via Marina Bassa nascono una Piadineria, una Frullateria e una Friggitoria: le nuove concessioni dei Gazebo | DETTAGLI

La Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Cultura e Turismo”, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di n. 3 (tre) chioschi di proprietà comunale siti presso la Via Marina Bassa di Reggio Calabria, ha provveduto ad aggiudicare la Gara con contestuale affidamento, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023, in concessione, per la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla consegna delle strutture, a favore degli O.E. collocati in posizione utile nella graduatoria.

Pubblicata la Determina Dirigenziale n. 5352 del 15.11.2024 già pubblicata su Amministrazione Trasparente in data 18.11.2024, nella relativa sezione dedicata al Bando (di cui al seguente link: https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/attodigara/1158/avviso-per-affidamento-in-concessione-di-n-3-chioschi-comunali-siti-presso-la-vi.html nonché all’albo Pretorio on-line del Comune di Reggio Calabria, al numero di Pubblicazione n° 7568/2024 del 18.11.2024.

