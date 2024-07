Reggio Calabria: assegnati (con notevole ritardo) i chioschi sul Lungomare, ma saranno ancora chiusi. I vincitori

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria ha finalmente assegnato i chioschi sul Lungomare, in Via Marina bassa, quelli che si trovano ormai da anni di fronte ai Lidi. Lo ha fatto con notevole ritardo, un ritardo che si ripercuoterà nel futuro prossimo e che rischia di compromettere – anzi già lo ha fatto – una fetta di stagione estiva, considerando anche il programma estivo ancora assente e una “calma olimpica” da parte di chi dovrebbe gestire il settore.

L’Amministrazione, infatti, in questi giorni ha avuto premura – lì l’ha trovata – solo per rispondere alle sacrosante critiche mosse dal Presidente di Confesercenti Claudio Aloisio. Per tutto il resto, si continua a temporeggiare, come se fossimo a gennaio. Siamo in realtà al 4 luglio, in piena stagione, con la ventata nuova dei turisti internazionali. Che però la sera rischiano di doversi spostare tra Messina, Palmi e Roccella. Una vergogna.

Tornando ai chioschi, il Comune ha ufficializzato l’approvazione degli atti, con l’assegnazione ufficiale, le graduatorie e i motivi degli esclusi. Questo, ovviamente, non significa che saranno già operativi, purtroppo. C’è ancora tutta una procedura, in cui inserire soprattutto eventuali ricorsi, che ne ritarderà l’apertura. Oltre ai lavori da effettuare da parte dei nuovi gestori. Un disastro, l’ennesimo dopo Natale e Carnevale. Ma dal Comune troveranno il modo per giustificarsi, come hanno sempre fatto, scaricando le responsabilità sugli altri, in questo caso sui vecchi gestori. O enfatizzando la “filastrocca” dell’1 maggio e dell’Infiorata (come se da soli bastassero a coprire le inefficienze). Oppure, ancora meglio, precisando che non importa se l’apertura sarà a estate inoltrata o a fine estate, tanto il bando richiedere un’operatività delle strutture 12 mesi l’anno. Giusto. E quanto sarà bello, per i turisti, vedere in piena estate lavori in corso e cantieri aperti lì dove vorrebbero passeggiare e sorseggiare una bibita fresca?

I chioschi

La Dirigente del Settore "Sviluppo Economico, Cultura e Turismo", nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di n. 3 (tre) chioschi di proprietà comunale siti presso la Via Marina Bassa di Reggio Calabria, ha provveduto ad approvare gli atti di gara e, alla luce delle risultanze di cui ai Verbali di Gara, la graduatoria formulata ai sensi dell'art. 7 del Bando/Disciplinare di Gara che prevede che l'aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell'impresa la cui offerta abbia conseguito il punteggio più elevato secondo la formula Offerta Economica + Offerta Tecnico-Gestionale. Nello specifico:

" Gazebo n. 1 , lett. A) di 19,87 mq", da destinare ad attività artigianali, quali Gelateria / Frullateria / Frutteria;

" Gazebo n. 2 , lett. C) di 61 mq", da destinare ad attività artigianali, quale Friggitoria;

"Gazebo n. 3, lett. D) di 19,87mq", da destinare ad attività artigianale, quali Piadineria / Rosticceria.

“ Gazebo n. 1 , lett. A) di 19,87 mq”, da destinare ad attività artigianali, quali Gelateria / Frullateria / Frutteria;

, lett. A) di 19,87 mq”, da destinare ad attività artigianali, quali Gelateria / Frullateria / Frutteria; “ Gazebo n. 2 , lett. C) di 61 mq”, da destinare ad attività artigianali, quale Friggitoria;

, lett. C) di 61 mq”, da destinare ad attività artigianali, quale Friggitoria; “Gazebo n. 3, lett. D) di 19,87mq”, da destinare ad attività artigianale, quali Piadineria / Rosticceria.

Graduatoria e vincitori

Gazebo n. 1

Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s con un punteggio totale di 98,20

BUY & DRINK S.r.l. di Cormaci Antonino con un punteggio totale di 71,03

Gazebo n. 2:

Piropiro s.r.l.s. di Stillitano Pietro Omar con un punteggio totale di 97,00

PADD S.r.l. di Bellantonio Domenico con un punteggio totale di 87, 56

Gazebo n. 3:

Marino Lorenzo L.R. della Made s.r.l.s. con un punteggio totale di 100,00

Biondo di Marzullo Tommaso con un punteggio totale di 57,43

Regole da rispettare

I chioschi saranno aperti 12 mesi l’anno, la durata della concessione è di 6 anni e sarà vietato vendere bevande con tasso alcolico superiore a 7%. Di seguito alcune regole da rispettare nel dettaglio:

durata della concessione: 6 anni , non rinnovabile;

, non rinnovabile; periodo di apertura dei chioschi: 12 mesi (con eventuale sospensione per 30 gg, anche consecutivi, da comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale);

(con eventuale sospensione per 30 gg, anche consecutivi, da comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale); vendita bevande: divieto di vendita di bevande con tasso alcolico superiore a 7%, utilizzo di vettovaglie non in plastica

e promozione di modalità di vendita che garantiscano il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare;

utilizzo di vettovaglie non in plastica e promozione di modalità di vendita che garantiscano il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare; allestimento ed arredamento dei chioschi : a carico del concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Eventuali arredi esterni (in caso di rilascio di occupazione temporanea di occupazione di suolo pubblico) dovranno essere in stile liberty, da escludere l’utilizzo di materiale in plastica;

: a carico del concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Eventuali arredi esterni (in caso di rilascio di occupazione temporanea di occupazione di suolo pubblico) dovranno essere in stile liberty, da escludere l’utilizzo di materiale in plastica; raccolta differenziata: dovrà essere eseguita secondo le disposizione del competente settore “Ambiente”. I contenitori della raccolta differenziata potranno essere posizionati all’esterno del gazebo esclusivamente nell’orario di conferimento, al fine di garantire il giusto decoro urbano.

