Reggio Calabria: investe per colpa di una voragine, devasta una cabina del metano e scappa. Enorme fuga di gas in pieno centro | FOTO

Sono passati soltanto cinque giorni dall’articolo in cui StrettoWeb denunciava le indecorose condizioni del ponte della Libertà chiedendo se il Comune aspettasse il morto prima di intervenire. Stasera si è addirittura sfiorata la strage, sempre a causa dell’asfalto totalmente dissestato. Erano le 20:00 circa, quando nel primo tratto del viale Umberto Boccioni, proprio sul torrente Annunziata, a pochi metri dall’inizio del Lungomare, si è verificata un’enorme fuga di gas da una grossa cabina del metano che alimenta le forniture del centro storico della città.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, con due pattuglie, e successivamente i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico finché non sono arrivati gli operatori della ditta del gas che hanno messo in sicurezza la cabina e chiuso la perdita. I danni alla cabina sono ben visibili tuttora, e l’area è stata recintata dall’apposito nastro segnaletico. A causare la perdita del gas e i danni alla cabina è stato un incidente autonomo di un’automobile che, per cause ancora in corso di aggiornamento, ha colpito la cabina.

Non è chiaro se l’automobilista sia finito nella voragine e quindi abbia perso il controllo del volante, o se per evitare la grossa buca ha sterzato improvvisamente perdendo il controllo del mezzo. Di certo c’è che l’incidente è provocato proprio da quella voragine profonda oltre 40 centimetri (!!!) esattamente sulla corsia in concomitanza con la cabina del gas, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo (gallery scorrevole in alto). Un vero e proprio attentato alla pubblica sicurezza dei cittadini.

L’automobilista, però, è fuggito o comunque ha ritenuto di potersi allontanare non avendo cagionato danni ad altri autoveicoli. E’ attualmente ricercato dalla Polizia Municipale per l’identificazione, le contestazioni e le verifiche del caso. E’ in corso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e non sarà difficile, nelle prossime ore, risalire all’identità dell’automobilista.

Rimane, in ogni caso, palese quanto il degrado e l’abbandono della città da parte dell’Amministrazione Comunale stiano provocando quotidianamente episodi che mettono a rischio la pubblica sicurezza: cosa altro deve succedere affinché gli amministratori adottino interventi urgenti? Davvero bisognerà vedere l’ennesimo lenzuolo bianco sull’asfalto sul ponte della Libertà prima di intervenire con massima urgenza? Nessuno si azzardi a parlare di fatalità…

