Reggio Calabria, il disastro del ponte della Libertà: il Comune aspetta il morto per intervenire? | FOTO

Il Ponte della Libertà sta diventando una strada sempre più pericolosa per i reggini. Sulla carreggiata, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, sono presenti veri e propri solchi profondi nell’asfalto che compromettono la sicurezza della viabilità. Le voragini, numerose sull’asfalto oltre ai solchi in corrispondenza dei giunti dell’impalcato sul torrente intubato, hanno anche delle parti in ferro che sporgono creando una situazione di grande pericolo anche per i pedoni che devono fare attenzione a non entrarci all’interno.

La strada è molto frequentata e la condizione in cui versa è davvero al limite. Cosa attende il Comune ad intervenire per garantire le minime condizioni di sicurezza per gli automobilisti, i motociclisti e i pedoni? E’ davvero un miracolo se ancora non si sono verificati gravi incidenti con serie ripercussioni sulla sicurezza delle persone. Come al solito, l’Amministrazione comunale attende la tragedia prima di intervenire?

