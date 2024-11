Il Napoli si riprende il primo posto: il gol dell’ex Lukaku stende la Roma | CLASSIFICA

StrettoWeb

Sorpassi e controsorpassi. La Serie A corre sui binari dello Scudetto e chi si ferma è perduto. Chiedere a Juventus e Milan, impantanate in uno 0-0 che rallenta entrambe mentre davanti corrono. In testa addirittura in tre: Inter, Atalanta e Fiorentina tutte a quota 28 in attesa di Napoli-Roma. Grande pressione sui partenopei di Antonio Conte che però mantiene ben saldo il volante, mette la freccia e sorpassa a sinistra.

Il Napoli batte la Roma, sale a quota 29 (+1 sulle inseguitrici) e si riprende il primo posto in solitaria. Si riconferma la più classica delle leggi non scritte del calcio, quella del gol dell’ex: Romelu Lukaku gela la Roma, con la quale ha disputato la scorsa stagione, con il gol che al 54′ sblocca la gara e decide la partita. Tre punti importantissimi per il Napoli che torna al successo dopo un ko e un pareggio mentre dietro corrono tutte: ma, per ora, gli azzurri corrono più veloce degli altri.

Classifica Serie A

Napoli 29 Atalanta 28 Inter 28 Fiorentina 28 Lazio 25 Juventus 25 Milan 19* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 15 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Cagliari 11 Genoa 11 Como 10 Lecce 9 Monza 9 Venezia 8

* Una partita da recuperare

(Lazio, Bologna, Empoli, Udinese, Venezia e Lecce: una gara da disputare nel 16° turno)

