Milan-Juventus, dove si chiede il rimborso? Tre tiri, zero emozioni: scialbo 0-0 | CLASSIFICA

Milan-Juventus, avviate le procedure per chiedere il rimborso del biglietto. Le aspettative per una delle più grandi classiche del calcio italiano sono state ampiamente deluse. Appena un tiro in porta per il Milan, due per la Juventus, pochissime le emozioni. Nessun brivido per i due portieri impegnati in parate pressochè basilari.

Il Milan decide di regalare la fascia destra alla Juventus scegliendo Muash alto a sostegno di Emerson per frenare il duo Cambiaso-Yildiz, scelta che paga nonostante le difficoltà del brasiliano in copertura, ma che rende sterile l’attacco dei rossoneri. Theo poco impegnato in attacco. Leao spesso lontano dalla porta e, seppur sufficiente, poco incisivo. Solo falli per Morata.

La Juventus soffre le tante assenze, ultima quella di Vlahovic, e le scarse alternative in panchina. Si affida ai guzzi di Yildiz e Conceicao tutto sommato ben contenuti dalla difesa rossonera. Tanti errori da ambo le parti, nessuna delle due squadre in grado di sfruttarli. Era una partita che, visto l’andazzo, si poteva decidere con un episodio: ce ne fossero stati…

Classifica Serie A

Inter 28 Napoli 26 Atalanta 25 Fiorentina 25 Lazio 25 Juventus 25 Milan 19* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

* Una partita da recuperare

(Inter, Verona, Milan e Juventus una partita in più)

