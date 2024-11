Messina, tensione a Palazzo Zanca. L’accusa: “Mondello mi ha cacciato”. La replica del vicesindaco

StrettoWeb

Dure le accuse del presidente del 5° Municipio del comune di Messina, Raffaele Verso, nei confronti del vicesindaco Salvatore Mondello. Verso afferma: “nonostante fossi stato invitato a un tavolo tecnico sui problemi della strada di collegamento Portella Arena – San Michele, sono stato allontanato dalla seduta dall’assessore Mondello. Quest’ultimo, davanti a tutti i presenti, mi ha etichettato come persona non per bene. Il vicesindaco mi ha contestato di aver fornito notizie imprecisate alla stampa in relazione a precedenti incontri. Mi sono allontanato mortificato dai lavori”, rimarca Verso. “Io rappresento tutti gli abitanti della Quinta municipalità e avermi allontanato nella mia qualità politica rappresenta un oltraggio a migliaia di cittadini”, evidenzia Verso che ha presentato un esposto in Prefettura.

La replica di Mondello

“In merito alla nota diffusa dal presidente del Quinto Quartiere, ci tengo a fornire i dovuti chiarimenti. Il presidente Verso era stato regolarmente invitato a partecipare al tavolo tecnico sulla problematica della strada di collegamento Portella Arena – San Michele. Tuttavia, ho ritenuto semplicemente di fargli notare, visto quanto era accaduto al tavolo precedente, che è fondamentale rispettare il contesto del tavolo, affrontando i dettagli e le proposte all’interno dello stesso, senza anticipazioni alla stampa che rischiano di alimentare interpretazioni non ancora mature”, è quanto afferma il vicesindaco Salvatore Mondello. “Cosa che era accaduta la volta precedente. Ritengo che i tavoli tecnici abbiano una funzione precisa e, per svolgerli al meglio, sia essenziale garantire un confronto diretto e completo prima che le informazioni vengano divulgate. Questa precisazione è stata evidentemente mal interpretata da Verso che forse era già prevenuto nei confronti del sottoscritto“, rimarca Mondello.

“Ribadisco che non è stata in alcun modo limitata la funzione o la libertà d’espressione del presidente Verso, che ha autonomamente scelto di alzarsi e lasciare la riunione. Mi preme sottolineare che la collaborazione e la discussione costruttiva sono sempre ben accette, a condizione che si rispettino le dinamiche istituzionali che tutelano il buon andamento delle attività. La successiva ricostruzione dei fatti del presidente Verso é chiaramente distorta”, conclude Mondello.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.