Messina, a breve la chiusura della strada tra San Michele e Portella Castanea

Si è tenuto stamani un tavolo tecnico sui lavori di manutenzione della strada di collegamento tra San Michele e Portella Castanea, convocato dal vicesindaco Salvatore Mondello, alla presenza dei consiglieri comunali Salvatore Papa, presidente della I commissione Viabilità, Margherita Milazzo, Antonella Feminò e Giandomenico La Fauci, del presidente della VI Municipalità Francesco Pagano con il vicepresidente Salvatore Scandurra, del comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, del dirigente della Mobilità Pietro Certo con il geom. Antonio Loria, e dell’ing. Carmelo Costanzo dei servizi Tecnici/Manutenzione Strade.

Dopo un ampio e articolato dibattito, si è condivisa la necessità della chiusura al transito dell’arteria in questione da lunedì 18 sino a venerdì 29 novembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, dalle ore 8.30 alle 16.30, per eseguire i lavori di bitumazione stradale. Un provvedimento che si è ritenuto necessario a fronte delle precarie condizioni del manto, per poter garantire la percorribilità della strada in condizioni di sicurezza. L’Amministrazione comunale prosegue “nelle attività di rifacimento e riqualificazione del patrimonio viario cittadino; un lavoro impegnativo e costante, finalizzato alla restituzione di una viabilità efficiente e sicura”.

