Maltempo, a Reggio Calabria rovesci di gragnola e freddo molto intenso: è un sabato sera da lupi

StrettoWeb

E’ un sabato sera da lupi a Reggio Calabria. La temperatura è ferma a +9°C, dopo aver raggiunto i +8°C nel cuore del pomeriggio durante un forte rovescio di pioggia e neve tonda (gragnola). In serata se ne verificheranno altri e la temperatura diminuirà ulteriormente. Le piogge stanno colpendo in modo consistente il versante tirrenico dello Stretto: a Messina sono caduti 27mm di pioggia, a Reggio Calabria 16mm. Ma continuerà a piovere incessantemente anche stasera e domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.