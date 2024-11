In Aspromonte una nevicata straordinaria: Gambarie, la Diga del Menta e Montalto, il REPORTAGE completo

StrettoWeb

Giornata storica oggi per l’Aspromonte: una nevicata così abbondante a novembre non si vedeva da moltissimo tempo! Siamo ancora in pieno autunno, eppure quella di oggi – come ampiamente previsto – è una giornata tipicamente invernale. A Reggio Calabria piove e grandina con +9°C in pieno giorno e nella montagna reggina abbiamo sin da questa mattina rovesci di gragnola in collina e di neve in montagna, dai 1.000 metri in sù, in costante calo durante il pomeriggio.

Il nostro Massimiliano Pedi ha raggiunto Montalto a piedi, documentando la nevicata nel cuore dell’Aspromonte, da Gambarie a Materazzelli passando per la Diga del Menta. I paesaggi sono tipicamente scandinavi, lapponi, nel cuore della provincia di Reggio Calabria! E nelle prossime ore la nevicata si intensificherà ulteriormente.

