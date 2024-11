Festival del Fumetto a Cosenza: Ester Cardella parla di donne ed erotismo

StrettoWeb

Il Festival del Fumetto “Le Strade del Paesaggio” è diventato ormai una felice tradizione a Cosenza, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio crocevia di creatività ed arte, capace di rinnovarsi e stupire nelle ormai 17 edizioni dell’evento. Tanto fumetto ma non solo tra i vicoli del Centro Storico di Cosenza e le sale del Museo del Fumetto, molte infatti le attività che prenderanno forma dal 30 novembre al 1 dicembre, con incontri e appuntamenti che affrontano la letteratura disegnata in tutte le sue forme.

Presente all’evento anche Ester Cardella, fumettista e illustratrice palermitana che da sempre disegna l’erotico tramite la sua particolare visione, producendosi in opere uniche e sensuali. La sua arte mette da sempre su carta donne forti, con caratteri distintivi molto marcati, erotiche ma aggressive, sensuali e pericolose.

Non poteva che essere affidato a lei l’omaggio dedicato al Festival a ‘La Donna Brettia’, condottiera che nel 356 a.C., guidò proprio in Calabria i bruzi contro i greci oppressori, facendo conquistare loro la libertà. La condottiera rappresentata nella tavola dall’artista, è stata in assoluto la prima donna guerriera nella storia del mondo Occidentale. L’opera sarà esposta presso il Museo del Fumetto, e riprodotta in tiratura limitata in 50 copie in vendita nei giorni del Festival.

Doppio il suo appuntamento al Festival del Fumetto; sabato 30 novembre alle 17:00 parteciperà al panel ‘Corpi, l’erotismo nei fumetti’ con Luna Belsito aka Wally Pain e Andrea Scoppetta, mentre domenica 1 dicembre dalle ore 10:00 alle13:00 terrà una Masterclass sul Fumetto erotico nel quale l’artista relazionerà i presenti su come intraprendere il corretto percorso per dedicarsi a questa particoalre arte, da dove partire e come impostare la parte tecnica e artistica. I partecipanti potranno inoltre portare i propri ‘portfolio review’, di qualsiasi genere, che l’artista valuterà a diversi livelli, da quelli tecnico-prospettici, alla parte anatomica sino alla sceneggiatura. Info e prenotazioni museofumetto.it. Presente anche una personale con 25 opere in una mostra a tributo al percorso artistico di Ester Cardella.

