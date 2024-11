Costituente M5S, ecco le DATE del del nuovo voto

StrettoWeb

“Il simbolo appartiene al M5S, non è di Grillo e nemmeno di Conte. Grillo è obbligato anche contrattualmente a non contestarlo. Non può” rivendicarlo “perché non gli appartiene”. Giuseppe Conte è determinato ad andare avanti. La nuova votazione si rifarà a stretto giro: dal 5 all’8 dicembre.

“Non saremo la costola del Pd”

“Non saremo la costola del Pd o un cespuglio del Pd, siamo cose diverse, il Pd nel corso dei decenni è diventato molto legato al settore dell’establishment, ovunque ti muovi, nei provveditorati, asl, nel sistema radiotelevisivo ha riferimenti stabili, non vogliamo scimmiottare il Pd, noi restiamo un movimento di opinione – rimarca Giuseppe Conte – Con i dem possiamo fare accordi sulla base di un programma preciso, non c’è nulla di precostituito. L’alleanza può essere per noi un fine per cambiare il paese, ma se non ci sono condizioni o garanzie, un’alleanza fine a se stessa non ci interessa, non ci interessa vincere se non sappiamo per fare cosa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.