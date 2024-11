M5S, abolito il garante e stop al limite dei due mandati: Conte dà il benservito a Grillo

StrettoWeb

L’assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha votato per modificare la regola dei due mandati. Sono passate con più del 50% dei voti tutte le opzioni di revisione della regola, tra cui l’elevazione del limite a tre mandati e la deroga alla candidatura di sindaco e di presidente di Regione. L’assemblea ha poi votato anche per l’eliminazione del ruolo del garante.

Per quanto riguarda le alleanze, l’assemblea ha deciso che devono essere condizionate ad un accordo programmatico preciso. Inoltre, riguardo al quesito sul posizionamento politico del Movimento, la maggioranza ha votato per dichiararsi “progressisti indipendenti“. Via libera anche alla possibilità di modificare il simbolo del M5S su proposta del presidente. In sostanza Giuseppe Conte, con questo voto, ha dato il benservito a Beppe Grillo.

