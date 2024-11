Coppa Italia Serie D, Reggina-Acireale: i convocati di Pergolizzi

StrettoWeb

La Reggina domani torna in campo, dopo il pari di domenica in casa dell’Akragas. In Coppa Italia Serie D c’è l’Acireale, con cui è arrivato un altro pari in campionato nella partita “sdoppiata”, con i due tempi giocati in due giorni diversi per via di un malore all’arbitro che ha portato alla sospensione e poi al rinvio.

Per il match di domani (ore 14.30 al Granillo) sono 23 i convocati di mister Pergolizzi:

Portieri : Katsaros, Martinez

: Katsaros, Martinez Difensori : Bonacchi, Cham, Girasole, Ingegneri, Giuliodori, Malara, Mariano

: Bonacchi, Cham, Girasole, Ingegneri, Giuliodori, Malara, Mariano Centrocampisti : Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso

: Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus, Rosseti.

