Catanzaro, Caserta: “Samp in difficoltà? Problemi loro, noi dobbiamo essere squadra”. Ed esalta i tifosi

StrettoWeb

Test impegnativo, quello di domani, sabato pomeriggio, per il Catanzaro. La squadra giallorossa sarà impegnata a Genova, per il match in casa di una Sampdoria in difficoltà. Della sfida e non solo, in conferenza stampa, ha parlato mister Caserta. “Fatti passi in avanti, ma dobbiamo ancora crescere in tante cose. Dall’essere cinici sotto porta all’essere compatti nelle letture difensive”. In merito al modulo “abbiamo iniziato la stagione pensando a un 4-2-3-1, ma poi abbiamo trovato nel 3-5-2 il sistema più adatto. Questo modulo ci permette di essere equilibrati, ma richiede adattamenti, soprattutto per i quinti di centrocampo”. E a proposito di quinti, giocatori come Compagnon e D’Alessandro, più offensivi, “hanno avuto qualche difficoltà a ricoprire il ruolo di quinto in fase difensiva. Ma stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio”, ha precisato l’allenatore.

L’avversario

Relativamente alla partita di sabato: “abbiamo preparato la partita analizzando sia il sistema di gioco che hanno usato a Palermo, sia eventuali cambiamenti tattici. Ma quello che conta è essere squadra, compatti nei momenti difficili e cinici in quelli favorevoli. La Sampdoria è in difficoltà ma sono problemi loro, per quanto ci riguarda dobbiamo pensare a noi. La partita sarà complicata ma l’obiettivo è la vittoria, anche perché due successi sono pochi rispetto a quello che questa squadra può fare”. Il tecnico, della squadra avversaria, non può non temere chi ha allenato lo scorso anno: Gennaro Tutino. “Per me è uno degli attaccanti più forti della Serie B: ha tecnica, fisico e sa attaccare bene la profondità”.

Le assenze

Ci saranno delle assenze importanti, tra cui Antonini, Situm e La Mantia, ma Caserta ha esaltato chi si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa: “Seck ha fatto una grande partita contro il Mantova, dimostrando di essere una risorsa importante per la squadra. Anche Buso si è fatto trovare pronto nel momento opportuno, segnando un gol importante”, ha dichiarato.

I tifosi

Infine Caserta esalta il pubblico, che sarà numeroso anche a Marassi: “domani conterà essere squadra. Vogliamo vincere per i tanti tifosi giallorossi che saranno a Genova per sostenerci“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.