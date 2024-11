Sampdoria-Catanzaro, è pronto l’ennesimo muro giallorosso: i biglietti venduti nel settore ospiti

StrettoWeb

Di dimostrazioni ce ne sono state abbastanza, in questi anni. Ma il muro giallorosso in giro per l’Italia fa sempre notizia. Anche a Genova, per il match contro la Sampdoria di sabato alle ore 15, di tifosi del Catanzaro ce ne saranno tanti. La prevendita sarà attiva ancora, fino a domani, ma di tagliandi staccati ce ne sono già 1.500 circa.

Questi, per ora, i sostenitori che si assieperanno nel settore ospiti del “Ferraris”, ma fino alle 19 di domani c’è ancora tempo e il numero è destinato a salire.

