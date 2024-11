Catania-Messina, Faggiano: “non sono contento”

StrettoWeb

“Non sono contento come non è contento nessuno, dalla squadra al Presidente. Rispetto alle altre volte oggi però ho visto un’altra partita. Il problema è che abbiamo giocato troppo bene contro squadre blasonate e poi abbiamo perso punti nelle ultime partite. Come impegno, oggi, non posso parlare male della squadra, che però non mi è piaciuta contro il Latina. Il troppo entusiasmo non aiuta, bisogna gestire meglio la vittoria. Quando pareggi al 95′ fuori casa può essere interpretato come una vittoria”.

Sono le parole in conferenza stampa del Direttore Sportivo del Catania Faggiano al termine del match pareggiato contro il Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.