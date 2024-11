Catania-Messina 0-0, derby senza reti: gli etnei sbattono su Kaprikas ed escono tra i fischi dei 17 mila del Massimino

StrettoWeb

Non vince nessuno. Anzi sì. I 17.674 spettatori dello stadio “Massimino”. Sono loro i vincitori d’ufficio del derby siciliano tra Catania e Messina. Sono loro a fischiare i propri beniamini al termine di un risultato, lo 0-0, che non va bene a nessuno. Migliore in campo Kaprikas, portiere dei peloritani, a dimostrazione della mole di occasioni create e sprecate dai locali e anche delle prodezze dell’estremo difensore biancoscudato.

La partita

Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Un risultato più o meno giusto, anche perché la gara è equilibrata, un po’ bloccata, con poche occasioni. Nell’atteggiamento, senza dubbio, è il Catania a provare a fare la partita. Tiene la linea alta, prova ad andare in pressione e in anticipo, con la coppia Inglese-Montalto a interscambiarsi (il primo viene incontro e il secondo in profondità). Il Messina però, dalla sua, si chiude bene, gioca di rimessa, è organizzato e concede pochissimo, bloccando le fasce e riuscendo a fare densità in mezzo. L’occasione più clamorosa arriva a ridosso dell’intervallo, con Inglese a concludere a botta sicura: il portiere ospite risponde, facendosi trovare pronto e mettendo in corner. Così si chiude la prima frazione.

Nella ripresa il copione non cambia, nel senso che è sempre il Catania a fare la partita, ma alzando decisamente i giri del motore. Quindi alzando il baricentro, gli uomini dentro l’area. Ed aumentando anche le occasioni. L’impressione, però, è che la squadra di casa mancasse di quella necessaria fame sotto porta. Troppi cross prevedibili e telefonati dalle fasce, ma anche imprecisione sotto porta, più volte anche con Montalto. Possibile svolta il rosso a Salvo all’80’, che lascia il Messina in dieci, mentre dall’espulsione viene graziato proprio Montalto qualche minuto dopo.

Alla fine il risultato non cambia, ne esce fuori uno 0-0 che non accontenta nessuno e che provoca solo nervosismo da ambo le parti: nel primo caso per un’occasione sprecata, nel secondo per una situazione di classifica ai limiti del drammatico, nonostante la voce “zero” ai gol subiti dopo i nove delle ultime due sfide. Il Catania resta infatti a -6 dalla vetta, il Messina è sempre penultimo.

Risultati Serie C girone C, 13ª giornata

Audace Cerignola-Crotone 1-1

Avellino-Taranto 0-1

Giugliano-Trapani 2-1

Juventus U23-Latina 0-0

Catania-Messina 0-0

Sorrento-Casertana (4 novembre ore 15)

Altamura-Potenza (4 novembre ore 20.30)

Benevento-Turris (4 novembre ore 20.30)

Cavese-Foggia (4 novembre ore 20.30)

Monopoli-Picerno (4 novembre ore 20.30)

Classifica Serie C Girone C

Benevento 26

Cerignola 25

Giugliano 23

Avellino 22

Monopoli 22

Catania 20

Potenza 20

Sorrento 19

Trapani 18

Picerno 17

Crotone 16

Cavese 14

Altamura 14

Turris 13

Casertana 12

Latina 11

ACR Messina 10

Foggia 10

Taranto 10

Juventus U23 7

Prossimo turno Serie C girone C (14ª giornata)

Sabato 9 e domenica 10 novembre:

Casertana-Monopoli

Trapani-Cavese

Latina-Sorrento

Picerno-Benevento

Foggia-Juventus U23

Messina-Giugliano

Crotone-Catania

Potenza-Avellino

Taranto-Cerignola

Turris-Altamura

