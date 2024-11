Catania-Messina, Toscano: “io sono contento della prestazione”

StrettoWeb

“Io sono contento della prestazione, abbiamo creato tanto, bisogna avere fiducia. Più freddi sotto porta? Forse sì, più lucidi, ma non parlerei di mancata personalità. Avevo chiesto di giocarla con la testa, il cuore, la ferocia, senza frenesia. Io le ho viste, certo, con degli errori. L’involuzione? Nei risultati, ma io devo guardare la prestazione. Il campionato è fatto di momenti, questo va superato. La scelta Inglese e Montalto insieme per la prima volta? Per mettere più peso”.

Così in conferenza stampa, al termine di Catania-Messina, il tecnico Mimmo Toscano. Per lui, tra l’altro, una gara speciale, un derby nel derby. Non solo per la rivalità tra le due squadre catanesi ma anche perché – da reggino – ha vissuto un derby dello Stretto a tutti gli effetti.

