Catania-Messina, Manetta: “dopo due sconfitte pesanti, questo è un risultato importante”

In conferenza stampa, al termine di Catania-Messina, per la squadra peloritana si è presentato solo difensore Marco Manetta. Nessun intervento da parte di mister Modica. “Veniamo da due sconfitte un po’ pesanti, uscire indenni così, senza subire gol e in dieci nel finale, è importante. Oggi abbiamo aspettato un po’ di più l’avversario cercando la partita. Lo spirito di questa squadra è stato ottimo”, le parole del difensore, che così ha analizzato la partita.

