Capodanno Rai a Reggio Calabria, quali cantanti si esibiranno? Svelato un dettaglio

Si avvicina a piccoli passi il secondo Capodanno Rai in Calabria, il primo a Reggio. Nella notte a cavallo tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025 saranno la Via Marina e lo Stretto le protagoniste di Rai Uno. Alla conduzione dell’evento ci sarà Marco Liorni, che presenterà i numerosi cantanti famosi che si esibiranno ed alterneranno sul palco, allestito a Piazza Indipendenza. Nei giorni scorsi, infatti, è stata confermata la location nel corso di una riunione alla Cittadella alla presenza di Occhiuto.

Ieri, nuovo confronto tra il Governatore e gli organizzatori. Occhiuto ha chiesto quando conosceremo il cast di artisti che si esibirà. “Spero gli inizi del mese di dicembre, faranno una conferenza stampa di presentazione, dei lanci”, la risposta. E poi “tra qualche giorno uscirà lo spot che annuncerà all’Italia che il Capodanno Rai sarà in Calabria”. Dunque, altre novità sono pronte ad essere annunciata al pubblico calabrese, in particolare reggino, ma anche a quello siciliano, perché non mancheranno le tantissime presenze dalla vicina isola per una serata indimenticabile sullo Stretto.

