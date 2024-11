Capodanno Rai a Reggio Calabria, Occhiuto conferma la location e “coinvolge” Cesare

StrettoWeb

Poco più di un mese. Poco più di un mese per un evento storico a Reggio Calabria, forse il più importante della storia recente e sicuramente tra i più importanti di sempre. Stiamo parlando del Capodanno Rai: nella notte del 31 dicembre, a cavallo tra vecchio e nuovo anno, Rai Uno trasmetterà direttamente dal centro di Reggio Calabria. Con la conduzione di Marco Liorni ci saranno diversi cantanti di tutte le età, dalle nuove leve a voci storiche, ma sull’elenco dei presenti ancora non ci sono certezze.

La certezza è però la grande vetrina della Città dello Stretto nell’ultima serata dell’anno, con milioni di telespettatori collegati per seguire l’evento in tv, in attesa della Mezzanotte (e anche dopo, perché la serata continuerà). Tutto questo grazie alla lungimiranza e capacità del Governatore Occhiuto, che insieme al “colpo” Ryanair è riuscito a portare la Rai in Calabria a Capodanno, per tre anni di fila. L’anno scorso Crotone, quest’anno Reggio e il prossimo chissà.

Il palco sarà a Piazza Indipendenza

Di certezza, però, ce n’è anche un’altra. Più che altro una conferma a quanto già si sapeva: la location. E’ stata praticamente ribadita nel corso di una riunione Occhiuto-Rai, ripresa dai canali social e pubblicata dallo stesso Presidente. “Qui viene sistemato il palco, leggermente inclinato rispetto al Lungomare. Qui c’è Cesare e qui l’altra salita”, è la voce di colui che – interloquendo con il Governatore – disegna in un foglio la posizione del palco e indica luoghi iconici. Dal video emerge, dunque, Piazza Indipendenza, il luogo dallo spazio più ampio del centro, considerando la lunghezza della Via Marina che potrà accogliere migliaia di cittadini e turisti. La piazza che si affaccia sullo Stretto è solitamente la location scelta per gli eventi più importanti in città, tant’è che già era stata praticamente anticipata e ora confermata.

“E poi lì c’è… Cesare”

Da capire come verrà posizionato, dal momento che si parla di “palco leggermente inclinato”. Di certo, in un modo o nell’altro, emerge un fatto curioso, simbolico e anche bello, per certi versi: per identificare quel luogo, Piazza Indipendenza, a chi la conosce meno, viene citato “Cesare”, la storia gelateria di Reggio Calabria. Perché sì, è storica. E anche identificativa. Chiunque, da turista e visitatore, sa che arrivando a Reggio Calabria c’è Cesare. E che si trova lì. Anche per il chioschetto verde, ancor di più del solito, la sera di Capodanno sarà a suo modo storica. Da non dimenticare che, nel corso degli anni, la gelateria ha accolto numerosi vip, da artisti a politici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.