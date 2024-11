Allerta Meteo, imminente ondata di freddo anomalo: forte maltempo e bufere di neve

StrettoWeb

Qualcuno pensa che dopo l’inverno anonimo delle ultime due stagioni, caratterizzate da clima particolarmente mite e poche precipitazioni, anche quest’anno sarà così e ormai sarà sempre così. Nulla di più sbagliato. Il catastrofismo dilagante sul tema del cambiamento climatico ha instillato nell’opinione pubblica una serie di false convinzioni totalmente anti scientifiche: c’è chi si sorprende che a Messina e Reggio Calabria ci possano essere +20°C a novembre, quando in realtà è il fatto più normale della storia della Terra.

E c’è chi crede che non farà mai più freddo e non nevicherà mai più. Ebbene, sarà smentito tra poche ore. Anzi. Proprio perchè è da un paio d’anni che l’inverno è molto mite e secco, crescono le probabilità statistiche che questo o i prossimi inverni siano eccezionalmente freddi e piovosi. Di empirico, a prescindere dalle statistiche o dal meteo a lungo termine, c’è che nei prossimi due giorni vivremo una delle ondate di freddo più precoci della storia degli ultimi decenni.

Domani, venerdì 29 novembre, tornerà il maltempo e le temperature crolleranno su valori tipicamente invernali. Nella notte tra venerdì e sabato irromperà il gelo. Quella di sabato 30 novembre sarà una giornata polare in Calabria e Sicilia, con maltempo persistente soprattutto nel basso Tirreno. Farà così freddo che nevicherà copiosamente sui rilievi oltre i 1.000 metri di quota, localmente forse persino a 900 metri, con accumuli abbondanti su Nebrodi, Peloritani e Aspromonte. Le temperature non supereranno i +13°C in pieno giorno, specie lungo la costa tirrenica, la più esposta al freddo.

Sarà un weekend anomalo e glaciale, molto raro per questo periodo dell’anno, quando siamo ancora in pieno autunno. La pioggia cadrà abbondante, sui rilievi sarà neve, soffierà un forte vento settentrionale e si potranno verificare tornado sulle coste, in modo particolare nel basso Tirreno tra le isole Eolie, la Costa Viola e il Golfo di Patti.

Il maltempo continuerà anche domenica, il giorno in cui verrà aperta al traffico la Gallico-Gambarie: sarà possibile raggiungere la nota località turistica e sciistica di Reggio Calabria in appena 25 minuti dal mare e dallo svincolo autostrada. E per l’occasione significa che in meno di 25 minuti sarà possibile raggiungere la neve.

