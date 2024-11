Allerta Meteo, arriva l’irruzione polare: sarà un weekend da lupi con grandine e tornado, tanta neve in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Sta per arrivare in Calabria e Sicilia l’attesa irruzione fredda che comprometterà tutto il weekend. Il clima è ancora mite: oggi le temperature massime hanno raggiunto +22°C a Siracusa, +21°C a Palermo e Catania, +20°C a Messina e Reggio Calabria. Adesso, nel corso del pomeriggio, le temperature stanno diminuendo ma sono un po’ ovunque ancora sui +17°C lungo le coste di Sicilia e Calabria meridionale. Fa un po’ più freddo a Cosenza, dove piove da stamani, ci sono +14°C e la massima non ha superato i +16°C. A Crotone, invece, la temperatura massima è arrivata a +19°C. Insomma, stiamo vivendo una giornata tipicamente autunnale e del freddo anomalo in arrivo non c’è ancora traccia. Ma manca davvero poco.

L’aria fredda, infatti, sta sfondando in queste ore il muro del mare Adriatico, giungendo dai Balcani verso l’Italia meridionale. E’ la prima volta che succede in questa stagione, dopo la lunga estate, e quindi ci vorrà un po’ di tempo in più in quanto l’aria fredda incontra maggiori resistenze soprattutto quando transita sulle acque dei mari ancora caldi intorno all’Italia. Inesorabilmente, l’irruzione fredda si concretizzerà nel corso della prossima notte: dall’alba di domani, sabato 30 novembre, farà freddo, davvero freddo gelido e pungente, come in pieno inverno, su gran parte di Calabria e Sicilia.

Il maltempo si intensificherà di ora in ora. Nella serata odierna avremo i primi nubifragi nel cuore della Calabria, tra Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Vibo Valentia. Nella notte il maltempo scivolerà verso Sud e colpirà anche la piana di Gioia Tauro e lo Stretto di Messina, giungendo così anche in Sicilia, in una vera e propria escalation polare. Le temperature diminuiranno sensibilmente nel corso della giornata di sabato, che trascorrerà con piogge torrenziali e insistenti su tutto il territorio settentrionale della Sicilia e su gran parte della Calabria. A Messina e Reggio Calabria la temperatura massima farà fatica a superare i +15°C e le piogge saranno incessanti per tutta la giornata, alternate a rovesci di grandine, gragnola e neve tonda che arriveranno fin sulle coste o quasi. Durante i rovesci più forti, le temperature crolleranno sotto i +10°C anche in pieno giorno. Molto probabile la formazione di tornado lungo le coste, soprattutto tra le isole Eolie, la Costa Viola e il golfo di Patti a causa dei contrasti termici tra l’aria polare in arrivo e il mare ancora caldo dopo la lunga estate.

La neve cadrà abbondante sui rilievi: Pollino, Sila, Aspromonte, Nebrodi, Etna saranno i massicci più colpiti con nevicate diffuse e abbondanti oltre i 900–1.000 metri. Nelle più note località montane come Gambarie d’Aspromonte, Lorica e Camigliatello, ma anche Floresta e le stazioni etnee, avremo accumuli che oscilleranno tra 20 e 40cm di neve fresca. Un dato davvero eccezionale per il mese di novembre.

Il maltempo continuerà anche domenica, seppur con quota neve in lieve aumento (si stabilizzerà intorno ai 1.300 metri). Al suolo, però, farà ancora più freddo: nelle principali città costiere come Palermo, Messina, Reggio Calabria, Catania, Siracusa e Crotone, difficilmente la colonnina di mercurio andrà oltre i +14°C con piogge battenti su tutto il territorio e venti in intensificazione dai quadranti settentrionali. Nelle ore notturne la temperatura si stabilizzerà sotto i +10°C nonostante mancheranno le condizioni tipiche dell’inversione termica (il cielo sarà sempre nuvoloso, il vento teso, quindi non si raggiungeranno temperature polari, nonostante l’effetto termico sul corpo umano sarà tale a causa del wind-chill). Sarà un weekend da lupi, tipicamente invernale, e in base agli ultimi aggiornamenti per la prossima settimana, sarà solo la prima di tre ondate di freddo che si alterneranno nella prima decade di dicembre.

Quest’anno, insomma, l’inverno sembra voler fare davvero sul serio dopo due stagioni avare di freddo e neve a queste latitudini.

