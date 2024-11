Aeroporto di Reggio Calabria, nuovo volo di Ryanair con Dublino da fine marzo 2025: l’indizio

StrettoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria è in continua crescita e finalmente la città dello Stretto vede un forte sviluppo del proprio scalo con numerosi collegamenti nazionali e internazionali molto comodi per i viaggiatori, e forieri di grandi numeri turistici in città. E’ appena entrata in operatività la nuova programmazione della stagione invernale, ma già inizia a muoversi qualcosa anche per la prossima stagione estiva (marzo-ottobre 2025). Infatti, secondo alcune informazioni sembrerebbe che da fine marzo 2025 Ryanair voglia collegare Dublino con una nuova rotta diretta a Reggio. Un collegamento che Eddie Wilson aveva già annunciato nelle sue visite in Calabria con Occhiuto, “così potrò venire sempre a Scilla a fare il bagno”.

“Il coordinatore ACL ha pubblicato la situazione preliminare per la stagione estiva 2025. A Dublino sono programmati 120 movimenti Ryanair su Reggio Calabria per un totale di un’offerta pari a 22.680 posti. Cosa significa? Significa che Ryanair in questa fase preliminare ha richiesto di operare 60 voli di andata e ritorno (in teoria 2 partenze settimanali tra fine marzo e fine ottobre) con aeromobile da 189 posti (22.680:120=189)”. E’ quanto si legge sulla pagina facebook Sicilia in Volo.

