“Troppe ombre sul Comune di Reggio Calabria”, l’invito a Falcomatà: “le dimissioni…”

Un grande successo e una grande partecipazione alla convention che il centrodestra ha organizzato al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per celebrare i due anni del governo guidato da Giorgia Meloni. Un incontro che ha visto tutti partiti del centrodestra raccogliersi anche intorno al governatore Roberto Occhiuto, quando si è superata la metà della legislatura, il quale ha annunciato la sua ricandidatura.

“Un momento che non è stato soltanto celebrativo – commenta il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti che ha preso parte alla convention insieme al segretario regionale Salvatore Bulzomì e ai dirigenti del partito – ma è servito a dare misura della compattezza di uno schieramento che sta guidando, con grande successo, sia il governo nazionale che quello regionale. I risultati ottenuti dal governo regionale sono sotto gli occhi di tutti e a Reggio Calabria abbiamo visto cosa è successo all’aeroporto con l’arrivo di Ryanair che sembrava impossibile e, invece, ha rilanciato lo scalo che languiva e può essere il traino per lo sviluppo dell’attività turistica, vera vocazione della città dello Stretto”.

“L’Udc – prosegue Occhipinti – sta lavorando alla riorganizzazione sul territorio e ha segnato la propria presenza e il proprio ruolo all’interno della coalizione in rappresentanza dell’area moderata che in Calabria ha bisogno di saldi punti di riferimento. In concerto con il segretario regionale Bulzomì e il segretario nazionale Lorenzo Cesa abbiamo ricostruito una catena politica in grado di fornire risposte alle esigenze dei cittadini, come dimostrato, da ultimo, dalle interrogazioni che il segretario nazionale ha presentato in Parlamento per avere chiarezza sull’investimento della Baker Hughes sul porto di Corigliano Rossano e sulla realizzazione della fondamentale infrastruttura viaria della Bovalino-Bagnara. Siamo convinti di essere sulla strada giusta e con la guida di Roberto Occhiuto, che ha annunciato la sua ricandidatura, potremo proseguire nel nostro impegno per il progresso della Calabria e il suo sviluppo concreto.

“Come Udc, invece, proseguiremo nell’azione di radicamento sul territorio anche in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi, sapendo che l’unità del centrodestra sarà fondamentale per continuare nel percorso politico intrapreso”. Sul Comune di Reggio Calabria, anche alla luce delle parole di Cannizzaro e Wanda Ferro dal palco, pure l’Udc invita il Sindaco Falcomatà a riflettere. Occhipinti: “troppe ombre sull’amministrazione, le dimissioni vanno valutate con attenzione”.

