Occhiuto annuncia: “ho deciso di ricandidarmi a Governatore della Calabria”, con una campagna particolare…

Ha atteso fine intervento per annunciarlo, dopo aver trattato tantissimi argomenti. Il Governatore calabrese Roberto Occhiuto, dal palco del Teatro Cilea, in occasione dell’evento sui due anni di Governo Meloni, ha affermato: “mi ricandiderò alla guida della Regione. Lo farò con una campagna elettorale particolare: prenderò i titoli di giornale di quando la Calabria veniva gestita dal Centro Sinistra e confrontandoli con quelli di questi anni di Centro Destra”.

Il suo intervento era iniziato dall’elogio al Governo: “Meloni è stata una sorpresa anche per i suoi estimatori, come il sottoscritto. Io sono riconoscente al Governo, da cui abbiamo avuto 3,5 miliardi per la SS 106. Con i Governi precedenti la Calabria aveva avuto solo un miliardo. Poi abbiamo avuto 900 milioni per i tratti dell’autostrada rinnovati. E poi la possibilità di non fare pagare ai vettori aerei la tassa sui passeggeri, 6.50 euro a passeggero, che abbiamo deciso di pagare noi come Regione perché ogni turista che viene in Calabria lascia più di 6.50 euro. E infatti ora tutti vogliono volare in Calabria”.

“Non diventerò come quei politici piagnoni, lamentosi, che fanno polemica e parlano solo di problemi, perché mentre parlano dei problemi intanto non combinano niente. Io parlo bene della mia terra, dei prodotti belli, delle bellezze, perché sono orgoglioso di quella che è la Regione più bella d’Italia”.

“Sono cosciente del fatto che questo territorio abbia ancora tanti problemi, ma in questi 3 anni abbiamo fatto forse più di quanto hanno fatto i Governi Regionali nei precedenti 30 anni”.

Poi la chiusura con l’annuncio di cui sopra, seguito da una lunghissima standing ovation.

