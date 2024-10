Ponte sullo Stretto: “i no tutto sono cupi e grigi e vogliono italiani come loro, ma siamo agi sgoccioli…”

StrettoWeb

Non può mancare il Ponte sullo Stretto. Al Teatro Cilea di Reggio Calabria, parlando dei due anni di Governo Meloni, non poteva mancare il Ponte sullo Stretto. Il Commissario Regionale della Lega Rossano Sasso, forte sostenitore dell’opera, cita tantissime infrastrutture calabresi, ma lo spazio a parte lo dedica al collegamento stabile: “siamo agli sgoccioli, non esiste che qualcuno si opponga a civiltà e sviluppo. Bonelli e compagnia, continuate a eleggere Soumahoro e Ilaria Salis“.

Calzante il passaggio di Cannizzaro, Deputato di Forza Italia “l’Italia negli ultimi 20 anni è tra i paesi cresciuti meno, questa è colpa della Sinistra, con la politica del no, perché sono cupi loro, sono grigi e vogliono che anche gli italiani vivano nel non sviluppo e siano cupi e grigi come loro”.

