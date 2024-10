Società Italiana di Ematologia: Il Prof. Alessandro Allegra delegato per la Regione Sicilia

StrettoWeb

Il prof. Alessandro Allegra, Direttore dell’UOC di Ematologia dell’AOU G. Martino di Messina, è il nuovo delegato per la regione Sicilia della Società Italiana di Ematologia (SIE). L’elezione è avvenuta nel corso dell’ultimo Convegno Nazionale della Società Italiana di Ematologia che si è svolto a Milano dal 23 al 25 Settembre. La missione della SIE è da sempre quella di sostenere il progresso dell’ematologia, promuovere l’assistenza ai pazienti e dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale.

In qualità di delegato regionale il Prof. Allegra avrà il compito di valorizzare il ruolo della Società sul territorio, favorendo il rapporto diretto e immediato tra le istituzioni regionali e l’associazione. È tra i compiti del delegato regionale anche quello di curare documenti e proposte tecnico-organizzative per le autorità politico-amministrative della propria Regione in coerenza con le linee strategico-programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo.

