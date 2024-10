“La Sinistra denigra la Calabria”, stoccata di Comito (FI) a Bruni: “si ricandidi e vediamo se riesce a non farsi doppiare”

StrettoWeb

“Purtroppo ci tocca assistere, ancora una volta, alla solita sinistra che denigra la Calabria, che per interessi di partito tifa contro, sempre e comunque. È per questo che non stupiscono affatto le affermazioni di Amalia Bruni contro il presidente Occhiuto. Da tre anni all’opposizione, la consigliera riproduce continuamente le solite, stucchevoli e vuote accuse contro il governatore e la nostra Regione”. Così Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria, risponde ad Amalia Bruni, che a sua volta aveva attaccato Occhiuto (senza un apparente motivo) dopo l’evento di ieri del Centro Destra al Teatro Cilea e l’annuncia sulla ricandidatura.

“Oggi parla di una Calabria ‘piegata dai problemi di sempre, sofferente, che arranca sotto il peso di criticità e disservizi, sempre più povera di capitale umano e di risorse’. Insomma, l’ottimismo di sinistra di cui hanno bisogno i calabresi per guardare al futuro. Meglio scherzarci sopra… Perché se vogliamo essere seri, non possiamo non affermare con ragionevole certezza che, se si dovesse ricandidare contro il presidente Occhiuto, la consigliera Bruni, nella migliore delle ipotesi, verrebbe nuovamente doppiata“, si legge ancora.

“A suffragare questo nostro convincimento vi sono alcune semplici considerazioni, che ormai tutti i calabresi hanno fatto proprie: a cominciare dal livello reputazionale raggiunto dalla Calabria in questi pochi anni, passando per i risultati ottenuti sul fronte del riordino del comparto sanitario, del sistema infrastrutturale e dei trasporti, dell’attività svolta a tutela di migliaia di lavoratori, del sostegno alla competitività delle nostre imprese, del grande lavoro su turismo e agricoltura. Tante, tantissime cose realizzate, per le quali parlano i fatti. Le chiacchiere le lasciamo volentieri alla consigliera Bruni ed ai suoi compagni di partito”, conclude Comito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.