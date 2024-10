Serie D, sgambetto di Cozza: il Locri batte il Siracusa! Rallenta la Scafatese. Risultati e classifica

StrettoWeb

Sgambetto alla vice capolista e “favore” alla sua Reggina. Ciccio Cozza comincia alla grande la sua esperienza sulla panchina del Locri e, dopo la vittoria all’esordio, fa il supercolpo contro il Siracusa, battendolo per 2-0. Secondo stop stagionale per gli aretusei, dopo quello a Sambiase al debutto: un cammino netto, con due stop e poi solo vittorie, senza pari. Non ne approfitta la Scafatese, che rallenta ancora e pareggia in casa proprio contro il Sambiase, a questo punto sempre più fastidiosa per le big. Secondo pari di fila per i campani, che tutto sommato vengono di nuovo graziati.

Oltre alla sconfitta del Siracusa, infatti, Igea Virtus e Vibonese non si fanno male in zona playoff, pareggiando per 0-0. L’unica ad approfittarne, anche se con tanta fatica, è la Reggina, che trova la vittoria di misura contro il Licata terz’ultimo e prova a rilanciarsi, con il -2 dal Siracusa e il -4 dalla Scafatese. Negli altri risultati Enna corsaro ad Acireale e colpaccio Sancataldese contro il Pompei. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D, 7ª giornata

Acireale-Enna 1-2

Igea Virtus-Vibonese 0-0

Locri-Siracusa 2-0

Reggina-Licata 1-0

Sancataldese-Pompei 1-0

Scafatese-Sambiase 0-0

Ragusa-Paternò 0-0

Castrumfavara-Nissa 2-2

Classifica Serie D

Scafatese 17 Siracusa 15 Vibonese 14 Reggina 13 Locri 12 Igea Virtus 11 Sant’Agata 10 Pompei 9 Paternò 9 Sambiase 9 Enna 9 Castrumfavara 8 Ragusa 7 Sancataldese 7 Nissa 7 Licata 5 Acireale 5 Akragas 4

