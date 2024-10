Serie D, è Ciccio Cozza il nuovo allenatore del Locri

StrettoWeb

Il Locri non si perde in chiacchiere e ingaggia subito il nuovo allenatore. A qualche ora dall’esonero di mister Scorrano, che paga per le ultime tre sconfitte di fila, la società reggina si assicura Ciccio Cozza. L’ex capitano della Reggina, che in amaranto è stato anche allenatore – in due diverse parentesi – è reduce dalla breve esperienza alla Gioiese dell’anno scorso, in cui non è riuscito in quello che era oggettivamente un miracolo: salvare la squadra viola nonostante una classifica proibitiva.

Diverse sono le esperienze del tecnico in Serie D e nel girone meridionale. Da segnalare quelle a San Luca e Biancavilla, ma anche all’Altamura. Ora ancora girone I e ancora Reggio, seppur in provincia.

