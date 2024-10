Serie D, il Locri esonera mister Scorrano

StrettoWeb

“L’A.C. Locri 1090 comunica di aver sollevato dall’incarico il Sig. Umberto Scorrano, tecnico della Prima Squadra”. Così in una nota il club reggino di Serie D annuncia l’esonero dell’allenatore. Dopo un buon avvio, con due vittorie alle prime due, per la squadra amaranto sono arrivate tre sconfitte, l’ultima domenica in casa contro la Nissa.

Oggi, due giorni dopo, martedì 8, la decisione, “maturata a seguito di una profonda riflessione da parte della società, è stata presa nell’interesse di intraprendere un nuovo percorso sportivo. La società desidera ringraziare il signor Scorrano”, si legge ancora nella nota ufficiale. “A Umberto Scorrano va il nostro più sincero augurio di successo e soddisfazione per il prosieguo della sua carriera calcistica. La società si impegnerà ora nella ricerca di una nuova guida tecnica per continuare il percorso di crescita e ambizione che contraddistingue il progetto dell’A.C. Locri 1909”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.