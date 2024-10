Risultati Serie C Girone C 11ª Giornata: Cerignola vince e scavalca Trapani e Catania | CLASSIFICA

StrettoWeb

Concluse le prime 3 gare dell’11ª Giornata di Serie C Girone C. Il Trapani si lascia rimontare da 0-2 a 2-2 dal Monopoli, manca l’opportunità di scavalcare la formazione pugliese e si lascia scavalcare dall’Audace Cerignola che supera 2-1 il Picerno e sale al secondo posto in classifica. Pareggio a reti bianche fra Cavese e Potenza.

Resta in attesa il Catania, impegnato domani contro il Latina: in caso di vittoria gli etnei potrebbero agguantare il Cerignola al secondo posto in classifica.

Risultati Serie C Girone C 11ª Giornata

Monopoli-Trapani 2-2

Cavese-Potenza 0-0

Audace Cerignola-Picerno 2-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Audace Cerignola 21 Monopoli 19 Trapani 18 Catania 18 Picerno 17 Potenza 17 Giugliano 17 Avellino 16 Sorrento 13 Casertana 11 Turris 11 Cavese 11 Crotone 11 Foggia 10 Altamura 10 ACR Messina 9 Latina 7 Taranto 6 Juventus U23 6

Programma 12ª Giornata Serie C Girone C (30 ottobre)

Picerno-Giugliano

Trapani-Avellino

Casertana-Altamura

Latina-Monopoli

Potenza-Taranto

Juventus U23-Sorrento

ACR Messina-Cavese

Crotone-Benevento

Foggia-Audace Cerignola

Turris-Catania

