Risultati Serie A 9ª Giornata: la Fiorentina polverizza la Roma, super Derby d’Italia, scappa il Napoli | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cala il sipario sulla 9ª Giornata di Serie A che porta con sè risultati pazzeschi e una vera e propria pioggia di gol. Dopo il clamoroso 6-1 rifilato dall’Atalanta al Verona nella serata di ieri, nella serata di domenica arriva il 5-1 della Fiorentina sulla Roma.

Successo strepitoso dei toscani che siglano 3 gol nel primo tempo con Kean (doppietta) e Beltran, ai quali la Roma prova a rispondere timidamente con Konè dopo 2 cambi effettuati al 32′ da Juric. Nella ripresa gol dell’ex di Bove e autogol di Hummels subentrato da 4 minuti dopo il rosso a Hermoso. Notte fonda per Juric e la Roma.

E a proposito di pioggia di gol… ben 8 nel 4-4 tra Inter e Juventus, il più bel Derby d’Italia della storia. Il Napoli applaude per lo spettacolo e si gode il primo posto in solitaria per la prima mini-fuga della stagione. Bene la Lazio che batte 3-0 il Genoa ormai prossimo ad abbracciare Balotelli.

Risultati 9ª Giornata Serie A

Udinese-Cagliari 2-0

Torino-Como 1-0

Napoli-Lecce 1-0

Bologna-Milan posticipata

Atalanta-Verona 6-1

Parma-Empoli 1-1

Lazio-Genoa 3-0

Monza-Venezia 2-2

Inter-Juventus 4-4

Fiorentina-Roma 5-1

Classifica Serie A

Napoli 22 Inter 18 Juventus 17 Fiorentina 16 Atlanta 16 Lazio 16 Udinese 16 Milan 14* Torino 14 Empoli 11 Roma 10 Bologna 9* Como 9 Cagliari 9 Verona 9 Monza 8 Parma 8 Genoa 6 Venezia 5 Lecce 5

* Una partita da recuperare

Programma 10ª Giornata Serie A (29-30-31 ottobre)

Cagliari-Bologna

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Empoli-Inter

Venezia-Udinese

Atalanta-Monza

Juventus-Parma

Genoa-Fiorentina

Como-Lazio

Roma-Torino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.