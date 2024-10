L’Atalanta mostra i muscoli: 6-1 al Verona, miglior attacco, Retegui capocannoniere. E quel pensierino allo Scudetto… | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cinque gol in 34 minuti nel primo tempo, una media di un gol ogni 7, secondo più secondo meno. Una rete nella ripresa a rifinire quella che più che una partita di calcio è sembrata un set tennistico di Jannik Sinner. Atalanta-Verona 6-1 è un segnale bello e buono a tutte le squadre di Serie A: occhio che anche l’Atalanta può rientrare nella corsa Scudetto.

Le qualità i bergamaschi le hanno tutte e non si scoprono di certo oggi. Avevano già il miglior attacco del campionato con 18 reti segnate, questa sera diventate 24: 8 in più del Napoli capolista e del Milan, 7 dell’Inter, 13 della Juventus, giusto per fare qualche confronto. L’attuale capocannoniere del campionato non poteva che essere nerazzurro: Mateo Retegui, ormai punto fermo dei bergamaschi e della Nazionale, ha siglato una doppietta questa sera salendo a quota 10 gol, 3 in più di Thuram, 5 di Pulisic e Vlahovic.

A fargli compagnia nella festa del gol dell’Atalanta anche De Roon, un indiavolato Lookman (2 gol e un assist) e De Ketelaere con un bel sinistro a giro. Il Verona, stordito e sballottato per tutto l’arco dei 90 minuti, ha avuto solo una timida reazione d’orgoglio con lo splendido gol di Sarr sul finire del primo tempo, utile solo ai fini statistici e arrivato quando già i gol da recuperare erano 5.

L’Atalanta sale al quarto posto ma con gli stessi punti della Juventus terza, impegnata domani contro l’Inter, e della sorprendente Udinese 5ª, vincitrice a Cagliari. Dopo l’Europa League messa in bacheca e tanti anni ad alti livelli, il Gasp un pensierino allo Scudetto lo starà facendo?

Risultati 9ª Giornata Serie A

Udinese-Cagliari 2-0

Torino-Como 1-0

Napoli-Lecce 1-0

Bologna-Milan posticipata

Atalanta-Verona 6-1

Parma-Empoli

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Inter-Juventus

Fiorentina-Roma

Classifica Serie A

Napoli 22 Inter 17 Juventus 16 Atlanta 16 Udinese 16 Milan 14* Torino 14 Fiorentina 13 Lazio 13 Roma 10 Empoli 10 Bologna 9* Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 7 Parma 7 Genoa 6 Lecce 5 Venezia 4

* Una partita da recuperare

Programma 10ª Giornata Serie A (29-30-31 ottobre)

Cagliari-Bologna

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Empoli-Inter

Venezia-Udinese

Atalanta-Monza

Juventus-Parma

Genoa-Fiorentina

Como-Lazio

Roma-Torino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.