Reggio Calabria, nuovo regolamento del Comune: la maggioranza presenta due emendamenti. Ripepi durissimo: “non ci fidiamo, andiamo dal Prefetto”

Ennesima seduta della commissione affari generali, presieduta da Giuseppe Marino, sulla volontà del Pd di modificare il regolamento del Comune di Reggio Calabria, andando a cambiare il documento approvato sei anni fa, dopo il grande lavoro del consigliere di sinistra Mimmo Martino. In apertura dei lavori, a sorpresa, il consigliere Franco Barreca, ha presentato gli emendamenti della maggioranza al testo presentato in commissione dallo stesso centrosinistra.

Gli emendamenti della maggioranza

Gli emendamenti della maggioranza, presentati in commissione, prevedono che “le tv ed i giornali possono effettuare foto e videoriprese ma tramite l’accreditamento della testata. Mentre i soggetti terzi devono realizzare un’autorizzazione scritta”. Si prevede ancora “la diretta streaming delle commissioni sul sito del comune, fatta eccezioni delle sedute riservate”.

La risposta delle opposizioni

Il consigliere di opposizione e leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, non le manda a dire: “noi non ci fidiamo della maggioranza, tra poco andremo dal Prefetto e scriveremo al Ministro degli Interni. La verità è che l’amministrazione non vuole essere controllata ed in tv Brunetti ha ammesso che il nuovo regolamento è stato preparato per fermare il sottoscritto”. Poi sottolinea: “le commissioni devono andare in diretta streaming, in quanto sono tutte di interesse pubblico”.

Sulla stessa linea i consiglieri Maiolino e Pazzano: “chiediamo che tutte le riunioni siano trasmesse in diretta“. Mentre il consigliere Giordano si dice “d’accordo con gli emendamenti di maggioranza”. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, auspica una “sintesi tra maggioranza ed opposizione”.

Marino: “attendiamo il parere del segretario generale”

“Ho chiesto al segretario generale di esprimere un parere sugli emendamenti presentati entro mercoledì. Se si rispettano i tempi potremmo votare nella prossima seduta. Da parte nostra c’è massima apertura, tutti hanno espresso la propria opinione in libertà”, rimarca il presidente Marino.

