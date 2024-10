Reggio Calabria, Marra dopo lo sgombero delle carcasse di auto ad Arghillà: “eliminando il degrado può nascere una nuova speranza”

StrettoWeb

“Eliminando il degrado può nascere una nuova speranza”, n’è convinto il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, che sottolinea: “è quello che l’amministrazione comunale sta cercando di fare ad Arghillà. Grazie alla sinergia istituzionale con la Prefettura e le forze di polizia sono state rimosse vecchie carcasse d’auto che stazionavano nel quartiere di Arghillà nord. Un primo intervento al quale ne seguiranno degli altri per ricostruire un contesto di normalità di cui ha assolutamente bisogno la comunità”.

“Sappiamo – spiega Marra – il rischio che si corre quando le periferie urbane non ricevono la giusta attenzione e soprattutto laddove il rischio di disagio sociale incombe: cresce la sensazione di abbandono da parte dello Stato e delle istituzioni. Ma così non è. Infatti, la bonifica delle carcasse auto non è frutto di un approccio isolato, ma è inserito all’interno di una più ampia visione di rigenerazione ambientale e sociale del quartiere della zona nord della città. La prossima settimana, a Palazzo San Giorgio, presenteremo l’accordo di partenariato per il Progetto F.A.T.A.. Si tratta di un protocollo tra Comune, Consorzio Ecolandia e Chiesa Valdese per la rigenerazione di Arghillà. L’acronimo FATA rappresenta i pilastri del progetto, (Fuoco, acqua, terra, aria) il quale, prevederà diverse iniziative a forte impatto socio-ambientale, come la creazione di una Comunità Energetica solidale, l’avvio di un sistema sperimentale di recupero e riutilizzo delle acque piovane, l’installazione di un eco-compattatore e la creazione di un hub del riuso. E poi la costruzione di un complesso sportivo e la rigenerazione di varie aree del quartiere”.

“Il tutto – conclude la nota – pensato e mirato a rendere la cittadinanza consapevole del percorso intrapreso e coinvolgendola su temi importantissimi e che riguardano il futuro di un territorio per troppo tempo abbandonato al proprio destino”.

