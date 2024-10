Reggio Calabria: finalmente rimosse le carcasse di auto bruciate ad Arghillà, quando la pressione civica promuove rivoluzione

StrettoWeb

Giornata cruciale quella di ieri, per il quartiere di Arghillà, nella zona nord di Reggio Calabria, dove il Comune ha finalmente provveduto alla rimozione di numerose carcasse di auto bruciate che da tempo deturpavano il paesaggio e minacciavano la salute dei residenti. Un passo fondamentale verso la riqualificazione di un’area da anni soffocata da un’emergenza sanitaria ed ambientale che aveva esasperato la popolazione.

L’insorgenza dei residenti e la battaglia del Gruppo Civico “Noi Siamo Arghilla'”

La situazione nel quartiere era diventata insostenibile: tra rifiuti contenenti amianto, che hanno invaso le strade per mesi, e l’aumento di auto incendiate abbandonate, i rischi per la salute pubblica erano allarmanti. I cittadini, esposti a sostanze cancerogene e potenzialmente letali, come l’amianto e i fumi tossici derivanti dalla combustione dei veicoli, hanno vissuto in condizioni inaccettabili, se non addirittura disumane! Questa lunga esposizione ha accresciuto il timore di malattie gravi, tra cui tumori e patologie respiratorie.

Un problema, questo, che da anni affonda profondamente le radici e le spine nel quartiere di Arghillà: seppure di fatto pare sia sempre passato in secondo piano e a tratti quasi inosservato. Questo, finché un giorno, il gruppo civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”, presieduto da Patrizia D’Aguì, ha acceso un faro sulla terribile situazione che i residenti stavano subendo, chiedendo a gran voce un riscatto e reclamando il diritto a vivere in un ambiente salubre e dignitoso. D’Aguì, da subito lanciatasi in prima linea, ha dato voce a una popolazione che troppo spesso si è sentita abbandonata dalle istituzioni. Le loro rivendicazioni, portate avanti anche attraverso manifestazioni, istanze, lettere al Prefetto e proteste, hanno creato una pressione crescente sulle autorità.

La vittoria della comunità: la rimozione dell’amianto e delle carcasse d’auto

I frutti di questa lotta sono ormai visibili. Prima, l’importante intervento che ha portato alla rimozione del materiale contenente amianto, e ora, la tanto attesa rimozione delle carcasse di auto bruciate, che per troppo tempo sono state simbolo di degrado e abbandono.

Patrizia D’Aguì ha espresso la sua soddisfazione in un post su Facebook, pubblicato nel gruppo civico “Noi Siamo Arghillà”, dove ha commentato così la situazione:

“Ciò che molti ritenevano quasi impossibile sta accadendo proprio ora qui ad Arghillà Nord zona Modenelle: i Vigili e le forze dell’ordine coordinano i lavori della rimozione delle carcasse di auto. Visto il grande quantitativo ci dicono che la rimozione durerà qualche giorno. Un vero cimitero di carcasse di auto bruciate! Ma noi non ci siamo fermati davanti ai “non succederà nulla”, “non faranno nulla”, “è tutto inutile” ecc… Abbiamo lavorato sodo! E com’è stato per l’amianto: ce l’abbiamo fatta! Ringrazio quanti, senza perdere mai la speranza, hanno perseverato con me nella lotta. Un plauso al consigliere Massimo Ripepi che non ha esitato ad intervenire prima in Commissione Controllo e Garanzia e poi presso la Prefettura, raccogliendo i ns grido di aiuto che era rimasto inascoltato. Ora andiamo avanti c’è tanto lavoro da fare. Arghillà rinascerà!”

Un percorso di “Rinascita”

L’operazione di rimozione delle carcasse non sarà completata in un solo giorno, data la grande quantità di veicoli incendiati presenti nel quartiere, ma è un segnale concreto di cambiamento. Questo intervento rappresenta la risposta delle istituzioni alle richieste della cittadinanza, dimostrando che l’impegno collettivo e la determinazione possono portare a risultati tangibili, anche in situazioni che sembravano irrisolvibili.

La lotta, però, non è ancora conclusa. Le parole di D’Aguì invitano a continuare il lavoro con la stessa tenacia, per risolvere i numerosi problemi che ancora affliggono il quartiere. Arghillà, con i suoi residenti in prima linea, ha dimostrato che è possibile cambiare le cose, anche quando la sfiducia sembra prevalere. Un esempio di cittadinanza attiva che spera di trasformare una zona martoriata dal degrado in un quartiere dove vivere in sicurezza e dignità non sia un’eccezione, ma la normalità.

Il cammino verso la rinascita di Arghillà è iniziato, e possiamo dire che anche grazie alla perseveranza dei suoi abitanti, la speranza di un futuro migliore è sempre più vicina.

