Reggio Calabria, un frigo abbandonato diventa opera d’arte: il bel messaggio contro l’inciviltà | FOTO

L’ennesimo rifiuto ingombrante abbandonato a bordo strada, per la precisione un vecchio frigorifero, è diventato un’opera d’arte. E’ stato recuperato e riconvertito, con l’obiettivo di lanciare un messaggio sociale contro l’inciviltà. L’idea è stata sviluppata a Croce Valanidi, quartiere della zona sud di Reggio Calabria che già nelle ultime settimane ha riscoperto la voglia del bello, dell’arte, attraverso la gara di murales organizzata dal Comitato per riqualificare l’area.

In questo caso, tra l’altro, l’artista che ha riconvertito questo rifiuto ingombrante è uno dei partecipanti alla gara, Gianluca Barreca, residente da sempre a Croce Valanidi e arrivato secondo al concorso di cui sopra. Ha trovato il frigorifero dietro il centro sportivo di Via Longhi Bovetto, in una delle macro discariche abusive della città, presente da anni e senza che vi sia stata trovata una soluzione, al netto di qualche pulizia straordinaria – ogni tanto – che però dura poco. Dopo aver individuato e recuperato questo frigorifero, lo ha riconvertito, cominciando a personalizzarlo.

“La parola RIFIUTO dal doppio significato: in senso materiale di SPAZZATURA e in senso verbale di NEGAZIONE. Mi RIFIUTO di degradare, di deturpare, di deteriorare. Il vecchio frigo, sversato nel parco, diventa portatore sano di un messaggio sociale che mira a lambire coloro i quali continuano a non amare la nostra terra”, ha detto l’artista Gianluca, spiegando il messaggio sociale presente dietro l’opera. Cosa ne sarà della stessa? Cosa diventerà? Le idee non mancano e ben presto verranno svelate. Di certo, intanto, rimane il bel gesto, il bel messaggio e quella determinazione e voglia nel far capire che dietro una brutta azione possono nascere sempre iniziative interessanti. Nella gallery in alto, a corredo dell’articolo, tutte le foto.

